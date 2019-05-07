«Красивая девочка»: Пловчиха Юлия Ефимова устроила красочную фотосессию в Будапеште
Тысячи просмотров и лайков набирают фотографии Чемпионки Европы по плаванию-2018 Юлии Ефимовой. Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области считается одной из самых красивых, а потому поклонников у нее огромное количество по всему миру.
И, надо отдать должное спортивной звезде, она постоянно балует их свежими фото, причем не только из бассейна, но и красотами тех мест, где бывает. На этот раз ее выбор пал на Будапешт, где она сделала несколько красочных снимков. И, как результат, получила десятки восторженных комментариев.
- В таком прекрасном городе-весь мир в твоих руках: удачи тебе, Юлия, - написал один из них.
- Инстаграм - это реальная жизнь под правильным ракурсом, - вторил другой.
Были и такие комплименты: «Красивая девочка», «Красотка наша! », «Ты первая!» и «Приятно всегда на тебя смотреть».
Объявились и ее коллеги-земляки, которые пригласили титулованную спортсменку на свое выступление.
- 11 - 12 мая в Будапеште будет проходить финал четырех Лиги чемпионов женский гандбол, где будет принимать участие Ростов-Дон, - написал кто-то из Интернет-подписчиков. - Приходи поддержать донских красавиц. Будем очень рады.
ИСТОЧНИК KP.RU