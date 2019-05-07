2019-05-07T18:28:13+03:00
Общество

«Побольше бриллиантов»: «Мисс Россия» Татьяна Котова побывала в гостях у Максима Галкина

Красавица призналась, что они вместе «красили ногти»
ГОШЕВ Игорь
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После участия в детском шоу у Татьяны прибавилось поклонников и в Интернете. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.После участия в детском шоу у Татьяны прибавилось поклонников и в Интернете. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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В гостях у известного шоумена максима Галкина побывала «Мисс Россия» Татьяна Котова. Об этом она сама рассказала своим подписчикам в Инстаграм, опубликовав фрагмент передачи «Лучше всех» на Первом канале, которую ведет супруг Примадонны.

Красавицу пригласили туда в качестве клиентки ТВ-салона красоты для шестилетнего мастера Алены Беляевой. Та не просто навела ей красоту, но и украсила ногти «бриллиантами».

- Они настоящие? - спросила Татьяна, когда Алена сообщила ей о необычном декоре.

Девочка ответила «да», для пущей уверенности подтвердив это кивком головы.

- Тогда можно побольше, - попросила "Мисс Россия". И в результате получила не только тюльпаны, паутинку и божью коровку, но и россыпь из страз.

- Со вкусом у Вас все в порядке, - заметил Максим.

kottovakottova
Мы ногти красили
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Потом они вместе похвалили юную мастерицу, вручив ей медаль, рюкзачек со сладостями и купальник с хвостом русалки, о котором девчушка мечтала.

К слову, сама красавица Котова призналась, что после эфира подписчиков в ее Инстаграм стало заметно больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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