«Побольше бриллиантов»: «Мисс Россия» Татьяна Котова побывала в гостях у Максима Галкина
В гостях у известного шоумена максима Галкина побывала «Мисс Россия» Татьяна Котова. Об этом она сама рассказала своим подписчикам в Инстаграм, опубликовав фрагмент передачи «Лучше всех» на Первом канале, которую ведет супруг Примадонны.
Красавицу пригласили туда в качестве клиентки ТВ-салона красоты для шестилетнего мастера Алены Беляевой. Та не просто навела ей красоту, но и украсила ногти «бриллиантами».
- Они настоящие? - спросила Татьяна, когда Алена сообщила ей о необычном декоре.
Девочка ответила «да», для пущей уверенности подтвердив это кивком головы.
- Тогда можно побольше, - попросила "Мисс Россия". И в результате получила не только тюльпаны, паутинку и божью коровку, но и россыпь из страз.
- Со вкусом у Вас все в порядке, - заметил Максим.
Потом они вместе похвалили юную мастерицу, вручив ей медаль, рюкзачек со сладостями и купальник с хвостом русалки, о котором девчушка мечтала.
К слову, сама красавица Котова призналась, что после эфира подписчиков в ее Инстаграм стало заметно больше.
ИСТОЧНИК KP.RU