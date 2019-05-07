2019-05-07T20:34:20+03:00
Общество

«Красивая королева»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала новым образом на Красной площади

А еще призналась подписчикам, сколько читает в день
ГОШЕВ Игорь
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«Мисс Россия-2019» Алина Санько из города Азова Ростовской области.«Мисс Россия-2019» Алина Санько из города Азова Ростовской области.
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«Мисс Россия-2019» Алина Санько из города Азова Ростовской области каждым своим постом в Инстаграм подтверждает, что она не просто красивая, но и еще и начитанная девушка. На этот раз она порадовала Интернет-подписчиков снимками, сделанными на Красной Площади. А еще блеснула цитатой Джебран Халиль Джебран.

- Внешность вещей меняется согласно настроениям, и поэтому мы видим волшебство и красоту в них, тогда как волшебство и красота - в действительности в нас самих, - привела его слова русская красавица.

Поклонники не остались равнодушными к увлечениям самой красивой девушки страны этого года.

- Сколько страниц в день вы прочитываете в среднем? - спросила у мисс одна из подписчиц.

- Зависит от загруженности: бывает 70-80, а бывает и 10-20, - ответила Алина.

ms.alinasankoms.alinasanko
Внешность вещей меняется согласно настроениям
5675 отметок «Нравится»131 комментариевInstagram

- Красивая королева, - восхитился весенними снимками другой поклонник азовчанки.

В общей сложности, этот пост модели всего за несколько часов оценили свыше пяти тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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