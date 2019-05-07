СЕГОДНЯ 20:24 2019-05-07T20:24:21+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света перед майскими праздниками. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света перед майскими праздниками

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Отключение света в Ростове-на-Дону 8 мая 2019: где и когда. Как рассказали энергетики в предпраздничный день в донской столице запланированы отключения электричества.

Вынужденно размораживать холодильники в этот день с 13:00 до 15:00 придется жителям Западного жилого массива. Речь идет о домах, которые расположены на улице Еременко под номерами 56/1, 56/2, 56/3, 56/6. Кроме того, в тот же день с 09:00 до 16:00 не будут работать электроприборы в домах и офисах, которые расположены в центре города. Известно, что речь идет о таких адресах, как улица Пушкинская, 152 и 175А, а также в переулке Университетском, 62-64.

Горожан просят отнестись с пониманием к плановым отключениям, цель которых не допускать возникновения аварийных ситуаций в будущем. К слову, во время вторых майских каникул плановых отключений в городе не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU