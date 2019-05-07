В Ростовской области больницу оштрафовали на 260 тысяч рублей за просроченные лекарства
В одну из районных больниц Ростовской области пришли специалисты регионального Управления Росздравнадзор, которые провели собственную проверку. И, как результат, обнаружили там целый букет нарушений.
- В частности, были выявлены медикаменты и медицинские изделия с истекшим сроком годности, - рассказала официальный представитель ведомства Елена Нечай. - Например, в стоматологическом кабинете хранился препарат, срок годности которого истек в феврале 2014 года, а в терапевтическом отделении был обнаружен катетер, срок использования которого прошел 15 лет назад.
Кроме того, лечебное учреждение не соблюдало и право пациентов на облегчение боли, в части своевременной выписки рецептов на наркотические и психотропные лекарственные препараты. Был зафиксирован ряд случаев невыписки инвалидам рецептов на льготные лекарственные препараты.
В итоге, было составлено12 протоколов об административном правонарушении. А общая сумма штрафов составила на юридическое лицо – 220 тысяч рублей, на должностное – 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU