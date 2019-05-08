СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-08T09:29:39+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону 9 мая 2019: ливень и до плюс 20 градусов. Если верить прогнозам синоптиков, дожди зарядят уже во второй половине дня среды, 8 мая. В дневные часы ожидается до плюс 26 тепла. А вот в сам праздничный день погода практически не изменится. В этот день ожидаются ливень, когда за шесть часов выпадет семь миллиметров воды. При этом столбики уличных термометров будут показывать от 17 до 20 градусов тепла. Ветер обещают хоть и южный, но временами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. К вечеру похолодает до плюс 14 градусов, так что не забудьте взять с собой зонты и куртки.

Не лучшей будет погода и в пятницу, 10 мая. В этот день от 14 до 15 градусов со знаком плюс, такое же количество осадков. Правда, ветра практически не будет.

В субботу 11 мая, уже практически без осадков, в дневные часы от 13 до 20 градусов тепла, а в воскресенье, 12 мая, - последний день второй череды майских выходных, уже до 24 со знаком плюс и солнечно.

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К празднику со слезами на глазах сейчас активно готовятся. Но «Комсомолке» стала известна афиша культурных мероприятий на эти дни. Как рассказали в городском Управлении культуры, по традиции в этот день пройдет парад. Зрителей ждут на Театральной площади к 10:00, там же состоится и народное шествие «Бессмертного полка». В этот же день гуляния пройдут и во всех городских парках, а уже вечером ожидаются большой концерт и салют. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU