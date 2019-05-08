2019-05-08T11:38:40+03:00
Общество

Осужденному лётчику Константину Ярошенко в американской тюрьме удалили полип из желудка

Образование вырезали во время обследования
Оксана АРТЕМОВА
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Константин ЯрошенкоКонстантин Ярошенко
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Ростовскому летчику Константину Ярошенко, который отбывает тюремное заключение в американской тюрьме за контрабанду наркотиков, удалили полип из желудка. Константин уже более полугода жаловался врачам на боли, но обследовали бывшего летчика только сейчас. Самочувствие Ярошенко в данный момент хорошее.

Полип желудка - это вид доброкачественной опухоли, которая возникает на слизистой желудка обычно размером от 15 до 60 мм. Чаще вырастает у мужчин в возрасте 40-50 лет. Согласно различным исследованиям, в 5-25 процентах случаев полип перерождается в онкологию. Обычно это случается с крупными по размеру полипами.

Константину Ярошенко удалили опухоль во время обследования.

Напомним, сейчас родные и адвокаты летчика добиваются его перевода из американской тюрьмы в российскую, чтобы он добывал тюремный срок на родине. Ярошенко недоволен условиями содержания в американской тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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