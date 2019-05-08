В Новочеркасске молодой человек забрался на грузовой поезд и погиб

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-08T12:16:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, 8 мая, в городе Новочеркасске на железной дороге произошло ЧП: в районе станции «Хотунок» от удара током погиб 27-летний парень. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по данному факту.

- По предварительным данным, в 2:50 на при подъеме на вагон грузового поезда молодого человека ударило током высокого напряжения, в следствии чего он скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ведомства.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев и сейчас устанавливает все обстоятельства трагедии. Возможно, по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.

Южное следственного управления на транспорте в который раз призывает граждан быть бдительными и напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU