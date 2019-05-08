2019-05-08T12:37:12+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону объявили награду за информацию о живодере, который подстрелил кошку

Животное было доставлено в клинику с пулей в теле
Илья БОГОМОЛОВ
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Пострадавшая кошка. Фото Олеси Кравченко из группы ВК "Ростов Главный".Пострадавшая кошка. Фото Олеси Кравченко из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчанка Олеся Кравченко ищет в соцсетях свидетелей происшествия, в котором пострадала ее кошка.

- 4 мая в районе 14:00 на пересечении улицы Ереванской и 27-ой Линии с моей любимой кошкой произошла беда. На территории нашего дома, когда животное гуляло по крыше, в него из воздушки выстелил какой-то ... гражданин, - пишет девушка. - Пуля попала в животное и нанесла ему серьезный вред (опубликованы рентгеновские снимки с пулей в теле кошки, - прим. авт.). Мы уже обратились в полицию, но большой надежды на нее не возлагаем, поэтому просим помощи у общественности.

За достоверную информацию о стрелке ростовчанка обещает вознаграждение в 5000 рублей. Она отмечается, что это уже не первый подобный случай. Два года назад у девушки уже ранили кота, а через насколько месяцев в вовсе убили вместе с соседским. Живодер так же стрелял из воздушки. Комментируя ее пост, люди негодуют, осуждая действия стрелка. Некоторые предположили, что животное забралось на территорию домовладения, хозяин которого не жалует пушистых гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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