ПАО «МТС» стал официальным поставщиком услуг связи для футбольного клуба «Ростов»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-08T13:46:13+03:00

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В рамках подписанного соглашения оператор обеспечит игроков «Ростова», тренерский состав и руководство клуба связью и мобильным интернетом на территории России и в поездках по миру, сервисами фиксированной связи, а также окажет поддержку в создании и развитии цифровых проектов клуба. Контракт рассчитан до конца 2019 года.

Кроме предоставления услуг связи футбольному клубу, МТС провела масштабную работу по обеспечению связью объектов спортивной инфраструктуры Ростова-на-Дону. МТС был ведущим застройщиком «Ростов-Арены», домашнего стадиона ФК «Ростов», и построила всю инфраструктуру мобильной связи спортивного комплекса. Кроме того, связью МТС обеспечены территории, прилегающие к новому стадиону «Ростов-Арена», в новом парке на левом берегу Дона и на подъездных путях к спортивной арене.

«Клубу очень важна поддержка партнеров. В числе абонентов МТС множество болельщиков нашей команды. Оператор обеспечивает их качественной связью, а Ростов» всегда старается радовать аудиторию качественным, зрелищным футболом», - подчеркнул генеральный директор ФК «Ростов» Константин Волосов.

«Сотрудничество с «Ростовом» - наш вклад в поддержку российского спорта. Интерес к футболу в нашем регионе чрезвычайно высок, что подтверждается и количеством зрителей на каждом матче на «Ростов-Арене», и нашей статистикой по мобильному трафику на стадионе во время домашних матчей. Мы знаем, как важно для болельщиков иметь возможность поделиться своими эмоциями во время матча – выйти в прямой эфир со стадиона, выложить «сторис» или отправить видео с голевым моментом через мессенджер. Благодаря качественной связи у абонентов МТС такая возможность есть всегда», - отметил директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.

ИСТОЧНИК KP.RU