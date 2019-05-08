Не пропустите! Приглашаем ростовчан в тур по автосалонам города!
В рамках проекта «Автодилер года – 2019» 26 мая пройдет «Тур по автосалонам Ростова». На комфортабельном автобусе и совершенно бесплатно участники автотура смогут посетить сразу ПЯТЬ автосалонов и познакомиться с представленным там модельным рядом!
Автобус повезет будущих автовладельцев по автосалонам «АВИНГРУП ХОЛДИНГ» (автомобили KIA и RENAULT), «МОДУС» (HYUNDAI и GEELY ), «Гедон-Аксай» (VOLKSWAGEN) и «Эскадра» (SKODA).
Специалисты автосалонов расскажут вам о новинках автопрома, акциях и условиях кредитования. В салонах вы протестируете понравившиеся автомобили и, возможно, сразу станете их владельцами!
При этом вы сэкономите кучу времени, и получите ответы на все вопросы, возникающие при покупке нового автомобиля!
Внимание! УЧАСТНИКАМ необходимо пройти предварительную регистрацию по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.
Количество участников ограничено. Участие БЕСПЛАТНОЕ!
Поторопитесь! Регистрация осуществляется до 23 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU