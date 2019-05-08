Не пропустите! Приглашаем ростовчан в тур по автосалонам города!

СЕГОДНЯ 15:10 2019-05-08T15:10:08+03:00

«Комсомольская правда» поможет определиться с выбором автомобиля всего за один день

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В рамках проекта «Автодилер года – 2019» 26 мая пройдет «Тур по автосалонам Ростова». На комфортабельном автобусе и совершенно бесплатно участники автотура смогут посетить сразу ПЯТЬ автосалонов и познакомиться с представленным там модельным рядом!

Автобус повезет будущих автовладельцев по автосалонам «АВИНГРУП ХОЛДИНГ» (автомобили KIA и RENAULT), «МОДУС» (HYUNDAI и GEELY ), «Гедон-Аксай» (VOLKSWAGEN) и «Эскадра» (SKODA).

Специалисты автосалонов расскажут вам о новинках автопрома, акциях и условиях кредитования. В салонах вы протестируете понравившиеся автомобили и, возможно, сразу станете их владельцами!

При этом вы сэкономите кучу времени, и получите ответы на все вопросы, возникающие при покупке нового автомобиля!

Внимание! УЧАСТНИКАМ необходимо пройти предварительную регистрацию по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.

Количество участников ограничено. Участие БЕСПЛАТНОЕ!

Поторопитесь! Регистрация осуществляется до 23 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU