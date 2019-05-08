СЕГОДНЯ 15:51 2019-05-08T15:51:48+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 12 мая 2019 будут отключать электричество. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 12 мая 2019 будут отключать электричество

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Отключение света 12 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Как оказалось, плановые отключения состоятся и в выходные дни. Об этом сообщают энергетики. Речь идет о домах, расположенных в центре города. В частности, вынужденно размораживать холодильники, отказаться от любимых телепередач и кондиционеров придется жителям домов, которые находятся на проспекте Ворошиловском, 40/128, а также проспекте Соколова, 33-43.

Жильцам этих домов лучше взять эту информацию на вооружение и спланировать последний выходной перед предстоящей рабочей неделей заранее. Энергетики говорят, что цель таких отключений - не допускать возникновения аварийных ситуаций в будущем.

Напомним, День Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть. «Комсомолке» стала известна афиша культурных мероприятий на эти дни.

ИСТОЧНИК KP.RU