«Не своди с ума»: Пышногрудая «Мисс Россия»Татьяна Котова опубликовала снимок с глубоким декольте
«Мисс Россия» Татьяна Котова сейчас активно строит свою сольную карьеру после ухода из группы «ВИА Гра», а заодно и радует подписчиков своего Инстаграм разными фото себя. Вот и на этот раз свои философские мысли Татьяна проиллюстрировала снимком со сверхглубоким декольте, что не осталось незамеченным у поклонников.
- Мы живем завтрашним днем и забываем про "сейчас". Забываем радоваться тому, что случается с нами сегодня: какие люди нас окружают, и что мы можем делать для них, - размышляла Котова на просторах Интернета. - Так хочется всегда быть в настоящем и ценить все моменты, связанные с близкими людьми. Случайная улыбка и внезапный звонок уже сейчас могут изменить наш день в лучшую сторону. Важно помнить об этом всегда!
Но ее подписчкам больше запомнилась иллюстрация к посту: «Красивая фотка», «Что за красота?», «Шикарные волосы!», «Красавица!», «Танюша, не своди с ума...» и «Ты просто супер Богиня».
Снимок очароватльной блондинки уже набрал больше 22 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU