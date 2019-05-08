2019-05-08T16:26:51+03:00
Общество

«Не своди с ума»: Пышногрудая «Мисс Россия»Татьяна Котова опубликовала снимок с глубоким декольте

Подписчики в восторге не только от ее роскошных снимков, но и умных мыслей
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики в восторге не только от ее роскошных снимков, но и умных мыслей. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Подписчики в восторге не только от ее роскошных снимков, но и умных мыслей. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова сейчас активно строит свою сольную карьеру после ухода из группы «ВИА Гра», а заодно и радует подписчиков своего Инстаграм разными фото себя. Вот и на этот раз свои философские мысли Татьяна проиллюстрировала снимком со сверхглубоким декольте, что не осталось незамеченным у поклонников.

- Мы живем завтрашним днем и забываем про "сейчас". Забываем радоваться тому, что случается с нами сегодня: какие люди нас окружают, и что мы можем делать для них, - размышляла Котова на просторах Интернета. - Так хочется всегда быть в настоящем и ценить все моменты, связанные с близкими людьми. Случайная улыбка и внезапный звонок уже сейчас могут изменить наш день в лучшую сторону. Важно помнить об этом всегда!

kottovakottova
Мы живем завтрашним днём и забываем про сейчас
22825 отметок «Нравится»135 комментариевInstagram

Но ее подписчкам больше запомнилась иллюстрация к посту: «Красивая фотка», «Что за красота?», «Шикарные волосы!», «Красавица!», «Танюша, не своди с ума...» и «Ты просто супер Богиня».

Снимок очароватльной блондинки уже набрал больше 22 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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