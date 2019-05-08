«Что за купальник?»: Подписчики обсуждают сверхоткровенный наряд известной пловчихи Юлии Ефимовой

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-08T17:49:56+03:00

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Что ни фото - фурор! Речь о снимках спортсменки из города Волгодонска Ростовской области Юлии Ефимовой, которые чемпионка Европы по плаванию-2018 публикует редко, но метко.

Вот и на этот раз, судя по геолокации, установленной в ее Инстаграм, спортсменка сейчас находится в Будапеште. При этом позирует Юлия не на фоне местных красот, а в бассейне.

- Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, - подписала она снимок. - Яркий купальник и музыка! А как вы спасаетесь от серых-дождливых дней?

pryanya93 Яркий купальник и музыка! А как вы спасаетесь от серых-дождливых дней?

Подписчики сразу же обратили внимание на look пловчихи. И многие принялись спрашивать: «Что за купальник?», «Русалочка ты наша! Удачи во всем!», «Очаровашка» и «Богиня».

Как правило, Юлия редко отвечает на комплименты и вопросы подписчиков. А они у нее по всему миру. Ее называют одной из самых красивых спортсменок современности и гордостью российской сборной по плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU