2019-05-09T00:09:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону уволили охранника, устроившего потасовку на парковке из-за 10 рублей

Конфликт произошел между ним и уборщиком, который сделал мужчине замечание
Илья БОГОМОЛОВ
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Инцидент с дракой на парковке гипермаркета в Ростове, который произошел 3 мая, получил продолжение. Напомним, видео происшествия в социальной сети назвали "Битва за мелочь из тележки". Оказалось, что в потасовке участвовали охранник и уборщик. Об этом сообщила администрация торгового комплекса.

- В ситуации разобрались. Сотрудник ЧОП, находясь на своем рабочем месте, вытащил деньги в тележке, находящейся на территории парковки. Сотрудник клининговой компании, сделал ему замечания и попытался забрать тележку. Сотрудник ЧОП ответил ему в грубой форме и толкнул, - передает слова представителей "Ленты" паблик в Instagram "Ростов Автомобильный". - На место подошел старший смены ЧОП и снял сотрудника со смены. Видимые повреждения у участников конфликта отсутствовали, за медицинской помощью не обращались, сотрудники полиции не вызывались.

После этого администрация сообщила, на сегодняшний день охранник отстранен от работы с последующим увольнением.

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На Аксайском проспекте, произошла битва за мелочь из тележки [Новость от подписчика @mir_met61 ]
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ИСТОЧНИК KP.RU

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