2019-05-09T00:32:40+03:00
Спорт

"Ой, у вас нога сильно загнулась": пловчиха Влада Чигирева поразила подписчиков фото на кровати

Спортсменка продемонстрировала завидную растяжку
Илья БОГОМОЛОВ
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Влада Чигирева. Фото: Instagram.Влада Чигирева. Фото: Instagram.
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, ростовчанка Влада Чигирева рассказала в Instagram о втором дне соревнований в Петербурге во время подготовки к Кубку Европы. Но подписчиков спортсменки и красавицы привлекло не описание ее дня, а фотография девушки, лежащей на кровати.

На снимке Влада закинула левую ногу за плечо. Для профессиональной синхронистки это привычная растяжка, но простых людей она повергла в шок.

- Ой, у вас нога сильно загнулась, - написал ей один из отечественных поклонников.

- Не навреди себе, - призвал заграничный фанат.

Другие просто оставили лайки и признания в любви.

chigirevavladachigirevavlada
Прошёл 2 день в питере #olympicchampion #sport #teamrussia #кубокевропы #маленькийсеверныйрай
1126 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

Добавим, что в свои 24-года Влада уже восьмикратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Также в ее комплекте имеется золото Олимписких игр в Рио-де-Жанейро (2016 год).

ИСТОЧНИК KP.RU

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