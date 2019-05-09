"Ой, у вас нога сильно загнулась": пловчиха Влада Чигирева поразила подписчиков фото на кровати
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, ростовчанка Влада Чигирева рассказала в Instagram о втором дне соревнований в Петербурге во время подготовки к Кубку Европы. Но подписчиков спортсменки и красавицы привлекло не описание ее дня, а фотография девушки, лежащей на кровати.
На снимке Влада закинула левую ногу за плечо. Для профессиональной синхронистки это привычная растяжка, но простых людей она повергла в шок.
- Ой, у вас нога сильно загнулась, - написал ей один из отечественных поклонников.
- Не навреди себе, - призвал заграничный фанат.
Другие просто оставили лайки и признания в любви.
Добавим, что в свои 24-года Влада уже восьмикратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Также в ее комплекте имеется золото Олимписких игр в Рио-де-Жанейро (2016 год).
ИСТОЧНИК KP.RU