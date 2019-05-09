2019-05-09T00:48:45+03:00
Победа

В Ростове-на-Дону открыли памятную доску в честь героя Александра Печерского

Теперь он увековечен на стене завода
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Доску открыла внучка героя Наталья Ладыченко. Фото: РЭРЗ.Доску открыла внучка героя Наталья Ладыченко. Фото: РЭРЗ.
Изменить размер текста:

Имя ростовчанина-героя Александра Печерского теперь встречается в донской столице чаще. В его честь открыли новую памятную доску - на одном из зданий Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода, где в довоенный период будущий человек-легенда работал простым счетоводом. Торжественное событие прошло в рамках празднования 145-летнего юбилея предприятия. Право открыть доску было предоставлено внучке героя Наталье Ладыченко.

Напомним, во время Великой Отечественной войны Александр Печерский руководил единственным успешным массовым побегом из фашистского лагеря смерти. В прошлом году был презентован фильм, посвященный тем событиям, где роль ростовчанина сыграл Константин Хабенский. Печально, но при жизни офицер так и не получил никаких наград за восстание в Собиборе. Он скончался 19 января 1990 года, похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону. В 2007-ом на фасаде дома, где он жил, была установлена мемориальная доска, позже его именем была названа улица в микрорайоне Суворовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанина будут судить за убийство пенсионерки, которую больше года считали пропавшей
С 10 мая два ростовских трамвая изменят свои маршруты
Летом 2019 года "Ростов-Арена" перейдет в собственность донского региона
Отключения воды в Ростове-на-Дону запланированы на 14 и 16 мая 2019
"Ой, у вас нога сильно загнулась": пловчиха Влада Чигирева поразила подписчиков фото на кровати
В Ростове-на-Дону уволили охранника, устроившего потасовку на парковке из-за 10 рублей
«Что за купальник?»: Подписчики обсуждают сверхоткровенный наряд известной пловчихи Юлии Ефимовой
«Не своди с ума»: Пышногрудая «Мисс Россия»Татьяна Котова опубликовала снимок с глубоким декольте
«Цвет настроения - лето»: Блондинка Виктория Лопырева опубликовала солнечное фото
Отключение света 12 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Не пропустите! Приглашаем ростовчан в тур по автосалонам города!
ПАО «МТС» стал официальным поставщиком услуг связи для футбольного клуба «Ростов»
В Ростове-на-Дону объявили награду за информацию о живодере, который подстрелил кошку
В Новочеркасске молодой человек забрался на грузовой поезд и погиб
Ростовская АЭС принимает долевое участие в финансировании строительства новой медсанчасти в Волгодонске
Осужденному лётчику Константину Ярошенко в американской тюрьме удалили полип из желудка
Погода в Ростове-на-Дону 9 мая 2019: ливень и до плюс 20 градусов
В Ростовской области больницу оштрафовали на 260 тысяч рублей за просроченные лекарства
Отключение света в Ростове-на-Дону 8 мая 2019: где и когда
«Красивая королева»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала новым образом на Красной площади
«Побольше бриллиантов»: «Мисс Россия» Татьяна Котова побывала в гостях у Максима Галкина
«На фото грудь шикарная»: Недавно родившая Виктория Лопырева опубликовала снимок в купальнике
«Красивая девочка»: Пловчиха Юлия Ефимова устроила красочную фотосессию в Будапеште
В Ростове-на-Дону вечером 9 мая будут работать дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы