В Ростове-на-Дону открыли памятную доску в честь героя Александра Печерского

СЕГОДНЯ 00:47 2019-05-09T00:48:45+03:00

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Имя ростовчанина-героя Александра Печерского теперь встречается в донской столице чаще. В его честь открыли новую памятную доску - на одном из зданий Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода, где в довоенный период будущий человек-легенда работал простым счетоводом. Торжественное событие прошло в рамках празднования 145-летнего юбилея предприятия. Право открыть доску было предоставлено внучке героя Наталье Ладыченко.

Напомним, во время Великой Отечественной войны Александр Печерский руководил единственным успешным массовым побегом из фашистского лагеря смерти. В прошлом году был презентован фильм, посвященный тем событиям, где роль ростовчанина сыграл Константин Хабенский. Печально, но при жизни офицер так и не получил никаких наград за восстание в Собиборе. Он скончался 19 января 1990 года, похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону. В 2007-ом на фасаде дома, где он жил, была установлена мемориальная доска, позже его именем была названа улица в микрорайоне Суворовский.

ИСТОЧНИК KP.RU