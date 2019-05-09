Отключения воды в Ростове-на-Дону запланированы на 14 и 16 мая 2019

СЕГОДНЯ 01:00 2019-05-09T01:00:32+03:00

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Ростовский водоканал сообщает об отключениях воды на следующей рабочей неделе.

Так, связи с переврезкой водопроводной линии по проспекту Ленина с 8 часов утра 16 мая до 6 часов утра 17 числа будет прекращено водоснабжение по этой улице от дома № 101 до № 127.

Из-за аналогичных работ по улице Добровольского с 8 часов утра 16 мая до 4 часов утра 17 числа воды не будет в границах улиц Добровольского, Волкова и Пацаева, а также в 1, 2 и 3 микрорайона северного жилого массива города.

Грядет и еще одно масштабное отключение. Из-за коммунальных работ на улице Шеболдаева с 8:00 14 мая до 6:30 15 числа будет прекращено водоснабжение в домах между улицей Шеболдаева и переулком Дальний, между проспектом Ленина и улицей Волоколамской, а также на улице 2-й Пятилетки и садовом товариществе "Курортник".

ИСТОЧНИК KP.RU