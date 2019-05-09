Летом 2019 года "Ростов-Арена" перейдет в собственность донского региона

СЕГОДНЯ 01:11 2019-05-09T01:13:55+03:00

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Стадион "Ростов-Арена" скоро будет передан в собственность Ростовской области. Донской регион готов принять его на баланс. Эта информация прозвучала на совещании в Москве, посвященном реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018. года.

Как сообщает правительство Ростовской области, распоряжения о передаче стадиона и земельного участка под ним из федеральной собственности в собственность региона выйдет в июне. Зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец попросила ускорить процедуры передачи стадионов, построенных к ЧМ-2018.

Донские чиновники также обещают эффективно использовать тренировочные площадки, реконструированные к чемпионату. Так до конца лета запланированы оснащение системами укрепления травяного покрытия полей, поставка комплектов оборудования для стадиона "Труд" в Ростове, Спортивного комплекса имени Лакомова в Азове и стадиона Торпедо в Таганроге. Для этого будут выделены средства из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что содержание "Ростов-Арены" после ЧМ-2018 будет обходиться в 250 миллионов рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU