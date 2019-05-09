Ростовчанина будут судить за убийство пенсионерки, которую больше года считали пропавшей

СЕГОДНЯ 01:40 2019-05-09T01:40:26+03:00

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38-летний ростовчанин предстанет перед судом за убийство пенсионерки. Сотрудники следственного отдела по Ворошиловскому району донской столицы СУ СК РФ по РО завершили расследование уголовного дела в отношении него. Инцидент произошел в июле 2017 года. По версии следствия, обвиняемый, находясь по месту жительства своей 80-летней знакомой, ударил ее рукой по голове, после чего и вовсе задушил. Причиной конфликта стали давно сложившиеся неприязненные отношения мужчины с потерпевшей. После убийства обвиняемый спрятал тело женщины в лесополосе рядом с ее домом. Пенсионерку считали пропавшей без вести вплоть до ноября 2018 года.

В Следственном комитете сообщили, что после задержания мужчина дал признательные показания и показал место нахождения тела погибшей. Со всеми собранными доказательствами уголовное дело ушло в суд. Известно, что ранее ростовчанин был судим за имущественное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU