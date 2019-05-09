2019-05-09T01:40:26+03:00
Происшествия

Ростовчанина будут судить за убийство пенсионерки, которую больше года считали пропавшей

Следователи установили, что он задушил несчастную
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база.Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

38-летний ростовчанин предстанет перед судом за убийство пенсионерки. Сотрудники следственного отдела по Ворошиловскому району донской столицы СУ СК РФ по РО завершили расследование уголовного дела в отношении него. Инцидент произошел в июле 2017 года. По версии следствия, обвиняемый, находясь по месту жительства своей 80-летней знакомой, ударил ее рукой по голове, после чего и вовсе задушил. Причиной конфликта стали давно сложившиеся неприязненные отношения мужчины с потерпевшей. После убийства обвиняемый спрятал тело женщины в лесополосе рядом с ее домом. Пенсионерку считали пропавшей без вести вплоть до ноября 2018 года.

В Следственном комитете сообщили, что после задержания мужчина дал признательные показания и показал место нахождения тела погибшей. Со всеми собранными доказательствами уголовное дело ушло в суд. Известно, что ранее ростовчанин был судим за имущественное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 10 мая два ростовских трамвая изменят свои маршруты
Летом 2019 года "Ростов-Арена" перейдет в собственность донского региона
Отключения воды в Ростове-на-Дону запланированы на 14 и 16 мая 2019
В Ростове-на-Дону открыли памятную доску в честь героя Александра Печерского
"Ой, у вас нога сильно загнулась": пловчиха Влада Чигирева поразила подписчиков фото на кровати
В Ростове-на-Дону уволили охранника, устроившего потасовку на парковке из-за 10 рублей
«Что за купальник?»: Подписчики обсуждают сверхоткровенный наряд известной пловчихи Юлии Ефимовой
«Не своди с ума»: Пышногрудая «Мисс Россия»Татьяна Котова опубликовала снимок с глубоким декольте
«Цвет настроения - лето»: Блондинка Виктория Лопырева опубликовала солнечное фото
Отключение света 12 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Не пропустите! Приглашаем ростовчан в тур по автосалонам города!
ПАО «МТС» стал официальным поставщиком услуг связи для футбольного клуба «Ростов»
В Ростове-на-Дону объявили награду за информацию о живодере, который подстрелил кошку
В Новочеркасске молодой человек забрался на грузовой поезд и погиб
Ростовская АЭС принимает долевое участие в финансировании строительства новой медсанчасти в Волгодонске
Осужденному лётчику Константину Ярошенко в американской тюрьме удалили полип из желудка
Погода в Ростове-на-Дону 9 мая 2019: ливень и до плюс 20 градусов
В Ростовской области больницу оштрафовали на 260 тысяч рублей за просроченные лекарства
Отключение света в Ростове-на-Дону 8 мая 2019: где и когда
«Красивая королева»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала новым образом на Красной площади
«Побольше бриллиантов»: «Мисс Россия» Татьяна Котова побывала в гостях у Максима Галкина
«На фото грудь шикарная»: Недавно родившая Виктория Лопырева опубликовала снимок в купальнике
«Красивая девочка»: Пловчиха Юлия Ефимова устроила красочную фотосессию в Будапеште
В Ростове-на-Дону вечером 9 мая будут работать дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы