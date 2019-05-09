2019-05-09T13:18:06+03:00
Общество

Перед 9 Мая ростовчане избавились от раритетных снимков военной техники

Однако, благодаря неравнодушным людям, фотографии не уничтожены и ждут нового хозяина
Илья БОГОМОЛОВ
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Найденные снимки. Фото из группы ВК "#РостовДыши".Найденные снимки. Фото из группы ВК "#РостовДыши".
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Активисты экопроекта "Ростов, дыши" рассказали о необычной, и в какой-то степени даже возмутительной находке. Собрав у жителей донской столицы очередную партию вторсырья на переработку, они обнаружили среди бумаг старые фотографии с изображениями кораблей и воздушной техники (минимум 16 штук). Попытка кого-то избавиться от этого раритета в преддверии 9 Мая расстроила защитников природы.

- Мы посчитали, что эти снимки не достойны ни свалки, ни переработки. А фотографии, в любом, случае не принимаются в переработку. И решили их сохранить и передать, возможно, в какой-нибудь военный музей или человеку, интересующемуся фотографией прошлых лет. Возможно, некоторые из них времен Великой отечественной войны, - рассказали активисты в своем сообществе.

Они попросили неравнодушных ростовчан подсказать, есть ли в городе подобные организации или частные лица, а заодно поздравили людей с праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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