В Ростове-на-Дону на участке улицы Стабильной запретят остановку

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-09T14:32:42+03:00

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В Ростове-на-Дону с 1 июня вводятся ограничения для транспорта на улице Стабильной. Как сообщает городской департамент автодорог, в целях обеспечения безопасности движения и увеличения пропускной способности уличной сети с указанной даты будет запрещена остановка машин на южной стороне Стабильной - от переулка Зрелого до улицы Мильчакова. На северной стороне того же участке запретят стоянку транспорта.

Напомним также, что в связи ремонтом дорог на улицах Зои Космодемьянской (от улицы Панфиловцев до проспекта Шолохова), Лелюшенко (от улицы Армянской до улицы Каскадной), Некрасовской (от переулка Олимпийского до переулка Силикатного), Катаева (от Буденновского проспекта до Гвардейского переулка), Кривошлыковском (от Октябрьской площади до улицы Буйнакской) и Беляева (от улицы Орбитальной до улицы Армянской) с 16 мая по 1 августа будет ограничено движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU