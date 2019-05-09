В Ростове-на-Дону скончался известный хирург Геннадий Чиж

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-09T16:01:54+03:00

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8 мая в Ростове-на-Дону скончался почетный предводитель городского дворянского собрания, хирург, онколог Геннадий Чиж. Ему было 90 лет. О кончине врача сообщили его коллеги.

Геннадий Иванович был доктором медицинских наук, профессором, академиком Российской академии естествознания и заслуженным врачом России. Почти полвека своей жизни он отдал работе в Ростовском НИИ онкологии. В 1991 году он вступил в Российское Дворянское Собрание и уже через два года воссоздал аналогичную организацию на Дону, пробыв ее предводителем вплоть до 2014 года.

- Работоспособность его поражала, как и внутренняя дисциплина. Невозможно понять, как он в свои годы успевал консультировать больных и своих учеников, писать статьи в газеты, работать с документами собрания, писать свои заметки, встречаться с журналистами, - вспоминают в РДС. - Чижа отличали удивительная сила характера, честность, оптимизм и обаяние.

Похоронят Геннадия Ивановича 11 мая на братском кладбище Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU