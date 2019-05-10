В Ростовской области больше 35 миллионов рублей выделили на капремонт детских садов, школ и техникума

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-10T09:25:01+03:00

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В Ростовской области кругленькую сумму предполагается выделить на капитальный ремонт образовательных учреждений. Об этом сообщили в правительстве области, добавив, что распоряжение об этом дал глава региона, а деньги - из резервного фонда.

В частности, большая часть суммы уйдет на капитальный ремонт детских садов и школ, которые расположены в городе Зверево, а также Веселовском, Родионово-Несветайском, Азовском и Октябрьском сельском районах Дона. Речь идет в общей сложности о более 27 миллионах рублей.

Еще около 6,3 миллионов рублей будет потрачено на школу в Красносулинском районе, в селе Чичерино. Там уже идет капремонт, на который и бюджета области было направлено более 82 миллионов рублей. За дополнительно выделенные средства купят оборудование, инвентарь, мебель и оргтехнику. Власти планируют, что уже в новом учебном году школа распахнет свои двери для учеников: ремонт хотят завершить в августе 2019-го.

И, наконец, свыше 1,8 миллиона рублей уйдут на Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического техникума. Там необходим ремонт столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU