В Ростовской области больше 35 миллионов рублей выделили на капремонт детских садов, школ и техникума
В Ростовской области кругленькую сумму предполагается выделить на капитальный ремонт образовательных учреждений. Об этом сообщили в правительстве области, добавив, что распоряжение об этом дал глава региона, а деньги - из резервного фонда.
В частности, большая часть суммы уйдет на капитальный ремонт детских садов и школ, которые расположены в городе Зверево, а также Веселовском, Родионово-Несветайском, Азовском и Октябрьском сельском районах Дона. Речь идет в общей сложности о более 27 миллионах рублей.
Еще около 6,3 миллионов рублей будет потрачено на школу в Красносулинском районе, в селе Чичерино. Там уже идет капремонт, на который и бюджета области было направлено более 82 миллионов рублей. За дополнительно выделенные средства купят оборудование, инвентарь, мебель и оргтехнику. Власти планируют, что уже в новом учебном году школа распахнет свои двери для учеников: ремонт хотят завершить в августе 2019-го.
И, наконец, свыше 1,8 миллиона рублей уйдут на Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического техникума. Там необходим ремонт столовой.
ИСТОЧНИК KP.RU