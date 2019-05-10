2019-05-10T12:19:32+03:00
Общество

В Ростовской области горячая линия ЖКХ в праздничные майские работает круглосуточно

При возникновении ЧП, звонить можно в любое время
Ольга ГОПАЛО
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При возникновении ЧП, звонить можно в любое время. Фото: ГОПАЛО Ольга.При возникновении ЧП, звонить можно в любое время. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области горячая линия ЖКХ работает в круглосуточном режиме и во время майских праздников. Об этом сообщили в профильном министерстве. При этом, круглосуточные службы есть в каждом городе и районе. Но для удобства жителей можно звонить по единому номеру телефона, который указан ниже.

Там специалист в любое время суток сможет принять заявку, перенаправить ее в соответствующую службы для того, чтобы работники прибыли на место возникновения ЧП. В министерстве ЖКХ Ростовской области добавляют, что в праздничные майские в каждом муниципалитете созданы аварийно-восстановительные бригады. Они будут работать, в случае необходимости, для устранения аварийных ситуаций на объектах тепло и водоснабжения.

Не знаете, чем заняться в ближайшие дни? Выясняем, какая программа мероприятий запланирована 10-12 мая 2019 в парках Ростова-на-Дону.

АЛЛО!

Телефон круглосуточной горячей линии министерства ЖКХ Ростовской области (863) 240-13-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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