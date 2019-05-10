В Ростовской области горячая линия ЖКХ в праздничные майские работает круглосуточно
В Ростовской области горячая линия ЖКХ работает в круглосуточном режиме и во время майских праздников. Об этом сообщили в профильном министерстве. При этом, круглосуточные службы есть в каждом городе и районе. Но для удобства жителей можно звонить по единому номеру телефона, который указан ниже.
Там специалист в любое время суток сможет принять заявку, перенаправить ее в соответствующую службы для того, чтобы работники прибыли на место возникновения ЧП. В министерстве ЖКХ Ростовской области добавляют, что в праздничные майские в каждом муниципалитете созданы аварийно-восстановительные бригады. Они будут работать, в случае необходимости, для устранения аварийных ситуаций на объектах тепло и водоснабжения.
Не знаете, чем заняться в ближайшие дни? Выясняем, какая программа мероприятий запланирована 10-12 мая 2019 в парках Ростова-на-Дону.
АЛЛО!
Телефон круглосуточной горячей линии министерства ЖКХ Ростовской области (863) 240-13-60.
ИСТОЧНИК KP.RU