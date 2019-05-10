«Путина-2019»: В Ростовской области за незаконный лов рыбаков оштрафовали на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-10T12:27:03+03:00

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Промежуточные итоги ежегодной операции «Путина-2019», направленной на незаконный вылов рыбы в водоемах Дона, подвели в региональном правительстве. Там озвучили данные с 1 апреля по 6 мая. В частности, министерством природы Ростовской области уже проведено 64 рейда на водоемах. И, как результат, составлено 26 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма вынесенных постановлений составила 30 тысяч рублей. У нарушителей были изъяты 36 рыб, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Ростовской области. Специалисты подсчитали, что таким образом ущерб водным ресурсам составил 15 тысяч рублей. Кроме того, у рыбаков-браконьеров были изъяты 14 сетей общей длиной 2600 метров и 19 единиц орудий лова. Также рейды проводятся и на рынках, где могут торговать запрещенными породами рыб.

На заседании в донском правительстве было озвучено, что должностными лицами УЧТУ Росрыболовства за этот период выявлено 270 правонарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. А Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено 204 уголовных дела.

Сообщается, что операция «Путина-2019» по усилению охраны весенне-нерестующих видов рыб продлится на Дону до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU