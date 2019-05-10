2019-05-10T12:27:03+03:00
Общество

«Путина-2019»: В Ростовской области за незаконный лов рыбаков оштрафовали на 30 тысяч рублей

Операция продолжится до конца мая
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Операция «Путина-2019» по усилению охраны весенне-нерестующих видов рыб продлится на Дону до конца мая.Операция «Путина-2019» по усилению охраны весенне-нерестующих видов рыб продлится на Дону до конца мая.Фото: Иван САМОЙЛОВ
Изменить размер текста:

Промежуточные итоги ежегодной операции «Путина-2019», направленной на незаконный вылов рыбы в водоемах Дона, подвели в региональном правительстве. Там озвучили данные с 1 апреля по 6 мая. В частности, министерством природы Ростовской области уже проведено 64 рейда на водоемах. И, как результат, составлено 26 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма вынесенных постановлений составила 30 тысяч рублей. У нарушителей были изъяты 36 рыб, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Ростовской области. Специалисты подсчитали, что таким образом ущерб водным ресурсам составил 15 тысяч рублей. Кроме того, у рыбаков-браконьеров были изъяты 14 сетей общей длиной 2600 метров и 19 единиц орудий лова. Также рейды проводятся и на рынках, где могут торговать запрещенными породами рыб.

На заседании в донском правительстве было озвучено, что должностными лицами УЧТУ Росрыболовства за этот период выявлено 270 правонарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. А Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено 204 уголовных дела.

Сообщается, что операция «Путина-2019» по усилению охраны весенне-нерестующих видов рыб продлится на Дону до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону обнародовали видео шествия «Бессмертного полка»
В Ростове-на-Дону двое неизвестных отобрали у горожанина 48 тысяч рублей
В Ростовской области в Международный день семьи ожидают свадебный бум
В Ростовской области смертность превысила рождаемость на 5,5 тысячи человек
В Ростовской области горячая линия ЖКХ в праздничные майские работает круглосуточно
В Ростовской области больше 35 миллионов рублей выделили на капремонт детских садов, школ и техникума
Ростовчан предупреждают об угрозе подтоплений в ближайшие дни
В Ростове-на-Дону скончался известный хирург Геннадий Чиж
В Ростове-на-Дону на участке улицы Стабильной запретят остановку
Перед 9 Мая ростовчане избавились от раритетных снимков военной техники
Более 110 тысяч ростовчан прошли в строю "Бессмертного полка"
Ростовчанина будут судить за убийство пенсионерки, которую больше года считали пропавшей
С 10 мая два ростовских трамвая изменят свои маршруты
Летом 2019 года "Ростов-Арена" перейдет в собственность донского региона
Отключения воды в Ростове-на-Дону запланированы на 14 и 16 мая 2019
В Ростове-на-Дону открыли памятную доску в честь героя Александра Печерского