В Ростовской области смертность превысила рождаемость на 5,5 тысячи человек

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-10T13:09:20+03:00

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Донские статистики озвучили данные по числу родившихся и умерших за три месяца текущего года. И надо сказать, что число новорожденных заметно меньше тех, кто ушел из жизни. Так, в Ростовской области за это время родились 9 010 новорожденных. А вот умерло в общей сложности 14 572. Естественная убыль населения составила 5 562 человека.

В свое время в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» на волне 89,8 FM министр здравоохранения региона Татьяна Быковская объяснила:

- в 1986 году количество родившихся детей было 64 тысячи, а уже через десять лет - в два раза меньше. Соответственно, и женщин тоже меньше. И сейчас они как раз-таки находятся в детородном возрасте. Этот спад рождаемости, по нашим данным, наблюдался до 2005 года. Вот поэтому мы говорим, что определенный период времени количество первородящих будет меньше, чем тех, которые рожают второго и последующих детей.

Однако по словам Татьяны Юрьевны, благодаря правительственным мерам поддержки, предусматривающим для женщин и семей дополнительные выплаты и льготы, мы не упали в демографическую яму.

ИСТОЧНИК KP.RU