2019-05-10T13:09:20+03:00
Общество

В Ростовской области смертность превысила рождаемость на 5,5 тысячи человек

Цифры за три месяца этого года озвучили донские статистики
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Цифры за три месяца этого года озвучили донские статистики.Цифры за три месяца этого года озвучили донские статистики.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Донские статистики озвучили данные по числу родившихся и умерших за три месяца текущего года. И надо сказать, что число новорожденных заметно меньше тех, кто ушел из жизни. Так, в Ростовской области за это время родились 9 010 новорожденных. А вот умерло в общей сложности 14 572. Естественная убыль населения составила 5 562 человека.

В свое время в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» на волне 89,8 FM министр здравоохранения региона Татьяна Быковская объяснила:

- в 1986 году количество родившихся детей было 64 тысячи, а уже через десять лет - в два раза меньше. Соответственно, и женщин тоже меньше. И сейчас они как раз-таки находятся в детородном возрасте. Этот спад рождаемости, по нашим данным, наблюдался до 2005 года. Вот поэтому мы говорим, что определенный период времени количество первородящих будет меньше, чем тех, которые рожают второго и последующих детей.

Однако по словам Татьяны Юрьевны, благодаря правительственным мерам поддержки, предусматривающим для женщин и семей дополнительные выплаты и льготы, мы не упали в демографическую яму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону обнародовали видео шествия «Бессмертного полка»
В Ростове-на-Дону двое неизвестных отобрали у горожанина 48 тысяч рублей
В Ростовской области в Международный день семьи ожидают свадебный бум
«Путина-2019»: В Ростовской области за незаконный лов рыбаков оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Ростовской области горячая линия ЖКХ в праздничные майские работает круглосуточно
В Ростовской области больше 35 миллионов рублей выделили на капремонт детских садов, школ и техникума
Ростовчан предупреждают об угрозе подтоплений в ближайшие дни
В Ростове-на-Дону скончался известный хирург Геннадий Чиж
В Ростове-на-Дону на участке улицы Стабильной запретят остановку
Перед 9 Мая ростовчане избавились от раритетных снимков военной техники
Более 110 тысяч ростовчан прошли в строю "Бессмертного полка"
Ростовчанина будут судить за убийство пенсионерки, которую больше года считали пропавшей
С 10 мая два ростовских трамвая изменят свои маршруты
Летом 2019 года "Ростов-Арена" перейдет в собственность донского региона
Отключения воды в Ростове-на-Дону запланированы на 14 и 16 мая 2019
В Ростове-на-Дону открыли памятную доску в честь героя Александра Печерского