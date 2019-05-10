2019-05-10T13:51:46+03:00
Общество

В Ростовской области в Международный день семьи ожидают свадебный бум

Желающих пожениться оказалось в 2,5 раза больше, чем год назад
Ольга ГОПАЛО
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Желающих пожениться оказалось в 2,5 раза больше, чем год назад.Желающих пожениться оказалось в 2,5 раза больше, чем год назад.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В среду, 15 мая, в Ростовской области ожидается самый настоящий свадебный бум. Как известно, в этот день отмечают Международный день семьи. И отметить праздник по особому решили 60 пар молодоженов Ростовской области. Они решили узаконить свои отношения именно в праздник, даже несмотря на то, что он приходится на будни.

Как рассказали в правительстве региона, желающих в 2,5 раза больше, чем год назад. Так связать себя узами Гименея решили 24 пары.

Кроме того, известно, что в день праздника Знаком Губернатора области «Во благо семьи и общества» удостоят три десятка донских семей. Такая награда вручается тем, кто прожил в браке от 25 до 60 лет, супруги внесли личный вклад в развитие донского края, а также пользуются уважением у земляков. Еще полсотни донских семей получат эту награду летом 8 июля - в День семьи, любви и верности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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