2019-05-10T14:16:42+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону двое неизвестных отобрали у горожанина 48 тысяч рублей

По горячим следам злоумышленников задержали
Ольга ГОПАЛО
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По горячим следам злоумышленников задержали.По горячим следам злоумышленников задержали.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростове-на-Дону жертвой грабителя стал горожанин. Инцидент случился накануне 9 мая и произошел в Советском районе города. Известно, что когда мужчина вышел из магазина, к нему подошли двое неизвестных. Они, применив насилие, отобрали у него 48 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, стражам порядка удалось по горячим следам задержать злоумышленников. Это случилось после того, как ориентировки были распространены по всем наружным нарядам полиции.

В главке добавили, что задержанными оказались два ростовчанина, которым 28 и 30 лет. Часть похищенных денег они успели потратить. В отношении злоумышленников уже возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц». Если дело дойдет до суда, а мужчин признают виновными, не исключено, что ближайшие несколько лет они проведут за решеткой. Санкции данной статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Сейчас оба налетчика находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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