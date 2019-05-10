2019-05-10T16:07:05+03:00
Общество

На пост сити-менеджера Ростова-на-Дону выдвинут Сергей Косинов

Уроженец Краснодарского края начал свой трудовой путь с должности слесаря на ростовском заводе
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ростове-на-Дону на пост сити-менеджера донской столицы будет претендовать Сергей Косинов. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.В Ростове-на-Дону на пост сити-менеджера донской столицы будет претендовать Сергей Косинов. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на пост сити-менеджера донской столицы будет претендовать Сергей Косинов. Его кандидатуру выдвинула одна из политических партий. И теперь он планирует участвовать в предстоящем конкурсе на замещение должности главы Администрации города Ростова-на-Дону.

Известно, что Сергей Александрович является депутатом Законодательного собрания РО, ему 58 лет. Он уроженец Краснодарского края. Окончил один из ростовских вузов по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик". Свой трудовой путь он начинал с должности слесаря на ростовском заводе. После службы в армии вернулся на него же. Несколько лет возглавлял различные городские предприятия, а с 2007 года всерьез занялся политикой.

Сергей Косинов. Фото: официальный сайт партии "Справедливая Россия".

Сергей Косинов. Фото: официальный сайт партии "Справедливая Россия".

Коллеги уверены, что Сергей Косинов не только обладает опытом организационной работы, но и хорошо знает город, может предложить реальные проекты по выходу Ростова-на-Дону на новый уровень развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону из-за забегов два дня будут ограничивать движение
В Ростове-на-Дону 53-летний мужчина похитил шубу и драгоценности
«Такой мисс у нас еще не было!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько прочла стихотворение о Дне Победы
В Ростове-на-Дону обнародовали видео шествия «Бессмертного полка»
В Ростове-на-Дону двое неизвестных отобрали у горожанина 48 тысяч рублей
В Ростовской области в Международный день семьи ожидают свадебный бум
В Ростовской области смертность превысила рождаемость на 5,5 тысячи человек
«Путина-2019»: В Ростовской области за незаконный лов рыбаков оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Ростовской области горячая линия ЖКХ в праздничные майские работает круглосуточно
В Ростовской области больше 35 миллионов рублей выделили на капремонт детских садов, школ и техникума
Ростовчан предупреждают об угрозе подтоплений в ближайшие дни
В Ростове-на-Дону скончался известный хирург Геннадий Чиж
В Ростове-на-Дону на участке улицы Стабильной запретят остановку
Перед 9 Мая ростовчане избавились от раритетных снимков военной техники
Более 110 тысяч ростовчан прошли в строю "Бессмертного полка"
Ростовчанина будут судить за убийство пенсионерки, которую больше года считали пропавшей
С 10 мая два ростовских трамвая изменят свои маршруты
Летом 2019 года "Ростов-Арена" перейдет в собственность донского региона
Отключения воды в Ростове-на-Дону запланированы на 14 и 16 мая 2019
В Ростове-на-Дону открыли памятную доску в честь героя Александра Печерского