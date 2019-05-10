На пост сити-менеджера Ростова-на-Дону выдвинут Сергей Косинов

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-10T16:07:05+03:00

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В Ростове-на-Дону на пост сити-менеджера донской столицы будет претендовать Сергей Косинов. Его кандидатуру выдвинула одна из политических партий. И теперь он планирует участвовать в предстоящем конкурсе на замещение должности главы Администрации города Ростова-на-Дону.

Известно, что Сергей Александрович является депутатом Законодательного собрания РО, ему 58 лет. Он уроженец Краснодарского края. Окончил один из ростовских вузов по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик". Свой трудовой путь он начинал с должности слесаря на ростовском заводе. После службы в армии вернулся на него же. Несколько лет возглавлял различные городские предприятия, а с 2007 года всерьез занялся политикой.

Сергей Косинов. Фото: официальный сайт партии "Справедливая Россия".

Коллеги уверены, что Сергей Косинов не только обладает опытом организационной работы, но и хорошо знает город, может предложить реальные проекты по выходу Ростова-на-Дону на новый уровень развития.

ИСТОЧНИК KP.RU