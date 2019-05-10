2019-05-10T17:43:20+03:00
Общество

«Такой мисс у нас еще не было!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько прочла стихотворение о Дне Победы

Подписчики красавицы в восторге
Ольга ГОПАЛО
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Алина Санько стала самой красивой девушкой страны. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.Алина Санько стала самой красивой девушкой страны. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.
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На Интернет-странице «Мисс Россия-2019» Алины Санько из города Азова Ростовской области аншлаг. Красавица - ее признали самой красивой девушкой страны чуть больше месяца назад, поздравила с праздником 9 Мая.

- Давайте всегда помнить о подвиге наших Героев, - подписала она видео, которое опубликовала в своем Инстаграм.

На нем красавица прочла стихотворение Роберта Рождественского «Помните». Но перед прочтением призвала:

- Никто не забыт и ничто не забыто. Этот праздник мы встречаем со слезами на глазах и с радостью в сердце. Давайте любить нашу Родину и ценить наших ветеранов, оказывая им помощь и внимание. К сожалению, их так мало осталось с нами.

ms.alinasankoms.alinasanko
В процессе...
4993 отметок «Нравится»132 комментариевInstagram

Поклонники оценили выступление и не стеснялись выражать восхищение.

- Такой Мисс у России еще не было, не просто красивая, но и умная, искренняя, талантливая, всех достоинств и не перечесть - просто идеальная! - написала одна из подписчиц.

- Азов гордится тобой! Ты самая лучшая Мисс России за все время. Красивая, а главное добрая и искренняя, - выразил свое мнение другой.

- Такой одухотворенной королевы в России еще не было! Молодчина, Алина! Так держать!

За несколько часов видео посмотрели тысячи человек.

ms.alinasankoms.alinasanko
Давайте всегда помнить о подвиге наших Героев!
2581 отметок «Нравится»85 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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