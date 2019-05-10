В Ростове-на-Дону из-за забегов два дня будут ограничивать движение
В Ростове-на-Дону из-за бегунов два дня будут ограничивать движение. Речь идет о 12 и 19 мая 2019 года. Так, уже на этой неделе состоится традиционный легкоатлетический пробег "Ростовское кольцо", а на следующей - Всероссийский полумарафон "Забег". Автомобилистам придется либо потомиться в пробках, либо выбирать альтернативные пути движения.
КОНКРЕТНО
12 мая "Ростовское кольцо"
1 этап: 09.00-9.45
- Театральная площадь – ул. Большая Садовая – пр. Ворошиловский – Ворошиловский мост – ул. Левобережная – восточный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов-Арена» – западный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов-Арена»
(остановка 30 минут)
2 этап: 10.15-11.00
- Западный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов-Арена» – магистральная улица общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережной −
ул. Пойменная – мостовой переход через реку Дон в створе пр. Сиверса (Темерницкиймост) – съезд в направлении путепровода Стачки –пр. Стачки – стадион «Локомотив»
(остановка 30 минут)
3 этап: 11.30-12.20
- Стадион «Локомотив» – пр. Стачки –ул. МОПРа – пл. Рабочая – ул. Мадояна – ул. Профсоюзная – пер. Силикатный – ул. Некрасовская – пер. Майкопский –Текучевский мост – ул. Муравьева – ул. Бондаренко – ул. Гайдара – ул. Возрождения – ул. Смотровая – ул. Мечникова – пл. Комсомольская
(остановка 30 минут)
4 этап: 12.50-13.40
- пл. Комсомольская – ул. Стадионная – ул. Шеболдаева – ул. Ларина – ул. Погодина – ул. Нариманова – ул. Бодрая – ул. Капустина – пр. Космонавтов – бул. Комарова – парк «Дружба»
(остановка 20 минут)
5 этап: 14.00-15.00
- парк «Дружба» − пр. Космонавтов – ул. Плиева – пр. М. Нагибина – пр. Ворошиловский – ул. Большая Садовая – Театральная площадь (финиш)
Маршрут пробега "Ростовское кольцо". Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
19 мая Всероссийский полумарафон "Забег
12:00-12:30 (2 км)
- Театральная площадь – ул. Б. Садовая – ул. Б. Садовая/ул. 7-го Февраля (разворот) –ул. Б. Садовая − Театральная площадь –ул. Советская – ул. Советская/ул. 6-я Линия (разворот) – ул. Советская − Театральная площадь
9:30-10:30 (5 км)
- Театральная площадь – ул. Б. Садовая – ул. Б. Садовая/пр. Соколова (разворот) – ул. Б. Садовая − Театральная площадь – ул. Советская – ул. Советская/6-я Линия (разворот) – ул. Советская − Театральная площадь
9:00-12:00 (10 км)
- Театральная площадь – ул. Б. Садовая – пр. Соколова – ул. Седова – Ворошиловский мост (правая полоса верховой (левой) части) – съезд с Ворошиловского моста − ул. Левобережная – западный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов Арена» (разворот) − ул. Левобережная − съезд с Ворошиловского моста − Ворошиловский мост (правая полоса верховой (левой) части) − ул. Седова – пр. Соколова – ул. Б. Садовая – Театральная площадь – ул. Советская – ул. Советская/ул. 15-я линия (разворот) – ул. Советская − Театральная площадь
9:00-12:00 (21,1км)
- Театральная площадь – ул. Б. Садовая – пр. Соколова – ул. Седова – Ворошиловский мост (правая полоса верховой (левой) части) – съезд с Ворошиловского моста − ул. Левобережная – западный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов Арена» (разворот) − ул. Левобережная − съезд
- с Ворошиловского моста − Ворошиловский мост (правая полоса верховой (левой) части) − ул. Седова – пр. Соколова – ул. Б. Садовая – Театральная площадь – ул. Советская – ул. Советская/ул. 15-я линия (разворот) – ул. Советская − Театральная площадь
(2 круга)
ИСТОЧНИК KP.RU