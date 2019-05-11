В Ростовской области на трассе М4 «ДОН» столкнулись иномарка и «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-11T09:20:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области стражи порядка устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Миллеровском районе на федеральной трассе М4 «ДОН».

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, там столкнулись большегруз и иномарка. По предварительным данным, на подъеме автомобиль Ford Kuga въехал в «КамАЗ», который ехал в попутном направлении.

Травмы, которые получил водитель иномарки оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался до приезда машины скорой помощи. Его личность сейчас устанавливается.

Пострадал и водитель грузовика. 26-летнего мужчину отвезли в ближайшую больницу.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства данного происшествия.

Напомним, в Ростове-на-Дону из-за забегов два дня будут ограничивать движение на центральных улицах донской столицы. Речь о 12 и 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU