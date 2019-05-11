В Ростовской области на трассе М4 «ДОН» столкнулись иномарка и «КамАЗ»
В Ростовской области стражи порядка устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Миллеровском районе на федеральной трассе М4 «ДОН».
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, там столкнулись большегруз и иномарка. По предварительным данным, на подъеме автомобиль Ford Kuga въехал в «КамАЗ», который ехал в попутном направлении.
Травмы, которые получил водитель иномарки оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался до приезда машины скорой помощи. Его личность сейчас устанавливается.
Пострадал и водитель грузовика. 26-летнего мужчину отвезли в ближайшую больницу.
По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства данного происшествия.
Напомним, в Ростове-на-Дону из-за забегов два дня будут ограничивать движение на центральных улицах донской столицы. Речь о 12 и 19 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU