В Ростове-на-Дону дети нашли тело женщины на крыше гаража

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-11T10:16:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают ЧП, о котором рассказал один из Интернет-пользователей. Он опубликовал фото и видео работы спасателей, которые с крыши гаража спускали тело.

- Сельмаш, улица Студенческая, 2, - озвучил он в своем посте адрес, где произошла трагедия. - На крыше гаража дети нашли труп женщины. Судя по состоянию, он пролежал там месяц.

Однако Интернет-пользователи засомневались, что он мог пробыть там так долго.

- За месяц там должен был быть такой запах, что дети бы просто не подошли к нему в радиусе 20-30 метров, - написал в комментариях один из них.

Отозвались и местные жители:

- Мы живем прямо напротив этого места в общаге, и, по секрету, на крышах гаражей всегда воняет - мусором, собаками, так что мы даже мы не обращаем внимание на запахи. Кстати, дети там постоянно гуляют, странно, что только сейчас нашли. Да и я там буквально вчера ходила, пахло как обычно.

Но многие обратили внимание на реакцию автора видео: за кадром не только мат, но и смех.

- Можно смеяться и над смертью другого, и над болью другого, и над несчастьем другого. Это называется по приколу. Автор видео, мне тебя жаль. Погибшего не вернешь, а тебя переделает только жизнь, - высказал свое мнение один из горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU