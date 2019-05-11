«Мне встать и выкинуть вас?»: В Ростове-на-Дону водитель остановил автобус, чтобы пассажиры уступили место ветерану

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-11T11:30:57+03:00

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В одном из городских пабликов обсуждают случай человеческого равнодушия одних, и человечности других. О нем в социальных сетях рассказала женщина - пассажирка ростоского автобуса. По ее словам, инцидент произошел еще 9 мая.

- Я ехала на 113 маршруте в сторону торгового центра, - описывает она ситуацию. - В 16:40 на остановке Вятская/ Соловушки зашла бабуля, которой на вид лет 80-90, она еле стояла на ногах. Но никто не уступил ей место.

В итоге, за пожилого ветерана вступился водитель автобуса.

- Ребята, вы извините конечно, но мне что встать и выкинуть вас, почему у вас нет уважения к людям, которые вас защищали?! - обратился он к своим пассажирам.

Однако сама бабуля стала оправдываться: "Мол, ничего страшного, я постою, мне недолго осталось".

Тогда, не дождавшись ответа от восседавших в креслах клиентов, водитель якобы вышел из маршрутки со словами: «Не буду везти людей, которые даже к себе уважения не имеют!».

Мера подействовала: пожилому человеку уступили место, а автобус тронулся дальше.

- Мой поклон таким людям, - заключила подписчика паблика "Ростов.Главный", добавив, что фото она не сделала, потому, что «стыдно было».

Под этим постом уже свыше 2,5 тысячи лайков, десятки перепостов и сотни комментариев. Некоторые пишут, что такие ситуации - когда место не уступают пожилым, сплошь и рядом. Но были и те, кто усомнился в правдивости истории:

- Ну вы сами в это верите? День Победы, заходит бабушка лет 80-90 и ей никто не уступает место? Это выдуманная на ходу чушь, - предположил один из горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU