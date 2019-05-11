2019-05-11T12:20:22+03:00
Общество

В Новочеркасске пьяный водитель протаранил три машины

От медицинского освидетельствования водитель иномарки отказался и был доставлен в отдел
ГОШЕВ Игорь
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Медики скорой оказали помощь одному и пострадавших.Медики скорой оказали помощь одному и пострадавших.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Накануне, 10 мая, в городе Новочеркасске произошло дорожное происшествие, в котором пострадал человек. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, инцидент случился на улице Северная около 18:30. Там, по предварительным данным, водитель «Киа Рио» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем марки ВАЗ 21154. После чего его занесло еще и в два другие машины - ГАЗ 2705 и «четверку».

В результате аварии, помощь потребовалась 31-летнему водителю «пятнадцатой», медики оказали ее ему на месте. А вот сам предполагаемый виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия. Очевидцы говорят, что от него сильно разило спиртным, так ли это предстоит установить стражам порядка. Правда, бегать ему пришлось не долго - водитель иномарки был задержан полицейскими.

В ведомстве добавили, что от медицинского освидетельствования он отказался, в связи с чем был доставлен в отдел полиции. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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