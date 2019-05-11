«Молодая волна»: В Ростовской области стартует образовательный форум

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-11T12:36:10+03:00

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В Ростовской области в субботу, 11 мая, стартует образовательный форум под названием «Молодая волна. Твой след в сердце». Он будет проходить на территории Азовского моря, в одном из детских оздоровительных комплексов.

Известно, что в этом году он проводится уже в седьмой раз. А его участниками станут свыше тысячи человек. Все они - инициативные и талантливые ребята со всех уголков Дона. Организаторы говорят, что это одна из самых масштабных образовательных площадок нашей страны.

Перед молодежью выступят известные политики, ученые, спортсмены, ТВ-ведущие и психологи. Кроме того, каждое утро фитнесс инструкторы будут проводить зарядку. А в спортивный блок включены сдача нормативов ГТО, волейбол, баскетбол, футбол и прочие виды спорта. Интенсивное обучение будет идти по следующим направлениям: «ЗаЗОЖ», «СодружестВО», «Курс молодого лидера», «Вкультуре», «Медиалюди», «С любовью к Дону» и «Веселые и находчивые». А по вечерам ребят ждут различные конкурсы и выступления известных исполнителей и групп.

ИСТОЧНИК KP.RU