В Волгодонске парень выхватил сумку с деньгами у женщины

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-11T14:07:14+03:00

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В городе Волгодонске Ростовской области произошло преступление. О нем в местной полиции рассказала жительница, которая пришла написать заявление о том, что стала жертвой грабителя. По ее словам, когда она шла по улице, неизвестный молодой человек выхватил у нее с сумку с вещам и документами.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, на поиск подозреваемого были ориентированы все наряды полиции. В итоге, стражи порядка заметили схожего по приметам парня. Задержанным оказался 22-летний житель соседнего района - Ремонтненского. Его сразу же доставили в полицейский отдел для разбирательства. У него же изъяли похищенное и вернули законной владелице.

Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность и тюремный срок. Правда, если дело дойдет до суда, а его признают виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU