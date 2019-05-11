СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-11T15:26:08+03:00

В Ростов-на-Дону прибудет ковчег с мощами Сергия Радонежского из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Фото: сайт ростовской Епархии.

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В Ростов-на-Дону прибудет ковчег с мощами Сергия Радонежского из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Соответствующее благословение уже получено от Патриарха Кирилла.

На Дону будет храниться частица мощей преподобного Сергия Радонежского и освященная на его мощах житийная икона.

Так, освящение образа и передача частицы святых мощей будет происходить 16 мая – в 705-й день рождения преподобного Сергия – в Троицком соборе Лавры. Из самого «сердца России», как издревле называют русские люди это святое место, икона и мощевик будут доставлены в Ростов-на-Дону.

А 18 мая в 11.00 на подворье храма в честь преподобного Сергия Радонежского в Левецовке состоится торжественный молебен, который совершит Владыка Меркурий.

- Все желающие смогут в этот день помолиться и поклониться освященному образу и частице мощей великого заступника Русской земли, - добавили в ростовской Епархии. - Молебны перед святыней будут совершаться в храме ежедневно в течение пяти дней, и далее святыня будет доступна для поклонения верующим в Сергиевском храме.

КСТАТИ

Сейчас в Ростове-на-Дону начинается строительство храмового комплекса, в основе которого будет копия знаменитого Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры, чтобы все верующие имели возможность соприкоснуться с духовной традицией Святой Руси.

КОНКРЕТНО

Храм находится на пересечении улиц Еляна и Ткачева.

НАША СПРАВКА

Преподобный Сергий всегда почитался как заступник всей Русской земли, покровитель воинов, молитвенник о детях, помощник во всякой житейской нужде и духовной потребности. Основанная им обитель до сего дня является одним из самых посещаемых святых мест, центром духовной жизни и великим памятником культурного наследия России.

ИСТОЧНИК KP.RU