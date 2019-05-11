«Как кадры к фильму ужасов»: В Ростове-на-Дону городские парки атаковали гусеницы

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-11T16:03:44+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают нашествие гусениц. Снимки опубликовал один из горожан.

- В парке Островского гусеничный апокалипсис, - подписал он снимок. - Все деревья в парке в зеленых гусеницах! Они сыплются с деревьев на голову, зашиворот! Страшно и неприятно…

А вот и в другом городском публике пост на ту же тему:

- Гусеницы в парке Островского съедают деревья. Дорожка в парке от музея вдоль стадиона к бассейну выглядит как кадры к фильму ужасов, - опубликовал он комментарий, прикрепив фото.

Народ пишет, что такое происходит регулярно.

- Каждый год такое. Все ими усыпано. Когда-то давно деревья обрабатывали, - вспоминает горожанин со стажем.

- А потом, позже, смотри какая красивая бабочка полетела! - пытается отвлечь пессимистов любитель прекрасного.

В общей сложности, посты ростовчан собрали несколько сотен лайков и десятки комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU