В Морозовском районе злоумышленник стащил из чужого дома ТВ-приставку
В Морозовском районе раскрыли кражу, которая произошла в одном из домов. В полицию обратился местный житель, который рассказал - кто-то похитил у него телевизионную приставку.
Стражам порядка по горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина. Как рассказали в региональном главке, выяснилось, что подозреваемый и потерпевший знакомы. Так, злоумышленник убедился, что владелец дома вышел, а после зашел к нему через открытую дверь.
- Внимание мужчины привлекла телевизионная приставка, которую он и украл для дальнейшей продажи, - сообщают подробности в полицейском ведомстве.
Известно, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража», Теперь, если дело дойдет до суда, и неудачливого воришку признают виновным, ближайшие несколько лет он может провесит в местах не столь отдаленных.
Сообщается также, что украденное у него изъяли и вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU