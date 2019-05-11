2019-05-11T16:35:22+03:00
Общество

В Морозовском районе злоумышленник стащил из чужого дома ТВ-приставку

Он подождал, когда хозяин уйдет, и пробрался в дом
Ольга ГОПАЛО
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В Морозовском районе полицейские раскрыли кражу. Фото: ГОПАЛО Ольга.В Морозовском районе полицейские раскрыли кражу. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Морозовском районе раскрыли кражу, которая произошла в одном из домов. В полицию обратился местный житель, который рассказал - кто-то похитил у него телевизионную приставку.

Стражам порядка по горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина. Как рассказали в региональном главке, выяснилось, что подозреваемый и потерпевший знакомы. Так, злоумышленник убедился, что владелец дома вышел, а после зашел к нему через открытую дверь.

- Внимание мужчины привлекла телевизионная приставка, которую он и украл для дальнейшей продажи, - сообщают подробности в полицейском ведомстве.

Известно, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража», Теперь, если дело дойдет до суда, и неудачливого воришку признают виновным, ближайшие несколько лет он может провесит в местах не столь отдаленных.

Сообщается также, что украденное у него изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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