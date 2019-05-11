Трое погибли под Самарским при столкновении мотоцикла и иномарки

СЕГОДНЯ 17:25 2019-05-11T17:25:58+03:00

Страшная авария, которая унесла жизни сразу нескольких человек, случилась в Ростовской области. Фото: Сергей ГАПОН

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Страшная авария, которая унесла жизни сразу нескольких человек, случилась в Ростовской области накануне, 10 мая. О ней стало известно около 23:05, когда в экстренные службы региона позвонили очевидцы.

В Главном Управлении МВД России по Ростовской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось возле села Самарское, на Южном подъезде. По предварительным данным, 27-летний водитель мотоцикла «Сузуки» не справился с управлением: при совершении обгона он не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения. В результате мотоцикл лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Ниссан Цефиро».

Известно, что погиб водитель мотоцикла и его 25-летний пассажир, а также 34-летний водитель иномарки. Травмы, которые получили все трое мужчин оказались несовместимыми с жизнью.

Теперь стражам порядка придется разобраться во всех обстоятельствах этого дела. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU