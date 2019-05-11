«Продал и потратил»: В Багаевском районе хуторянин украл инструменты из строящегося дома

СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-11T17:42:08+03:00

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В полицию Багаевского района Ростовской области обратился хозяин строящегося дома. Он рассказал, что неизвестные похитили у него строительные инструменты.

Полицейским не составило большого труда задержать предполагаемого воришку, им оказался житель одного из окрестных хуторов. Мужчина сообщил стражам порядка, что взломал дверь и забрал все, что плохо лежало. В итоге, 58-летний дончанин успел продать имущество, а вырученные 20 тысяч рублей - потратить.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ждет суда.

Напомним, в Морозовском районе злоумышленник стащил из чужого дома ТВ-приставку, а в городе Волгодонске парень выхватил сумку с деньгами у женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU