2019-05-11T17:42:08+03:00
Общество

«Продал и потратил»: В Багаевском районе хуторянин украл инструменты из строящегося дома

Хозяин имущества обнаружил пропажу и написал заявление в полицию
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Инструмент злоумышленник успел продать, а деньги потратить.Инструмент злоумышленник успел продать, а деньги потратить.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В полицию Багаевского района Ростовской области обратился хозяин строящегося дома. Он рассказал, что неизвестные похитили у него строительные инструменты.

Полицейским не составило большого труда задержать предполагаемого воришку, им оказался житель одного из окрестных хуторов. Мужчина сообщил стражам порядка, что взломал дверь и забрал все, что плохо лежало. В итоге, 58-летний дончанин успел продать имущество, а вырученные 20 тысяч рублей - потратить.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ждет суда.

Напомним, в Морозовском районе злоумышленник стащил из чужого дома ТВ-приставку, а в городе Волгодонске парень выхватил сумку с деньгами у женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое погибли под Самарским при столкновении мотоцикла и иномарки
В Ростовской области у 24-летней женщины нашли 70 пакетиков с наркотиками
В Морозовском районе злоумышленник стащил из чужого дома ТВ-приставку
«Как кадры к фильму ужасов»: В Ростове-на-Дону городские парки атаковали гусеницы
В Ростов-на-Дону прибудет ковчег с мощами Сергия Радонежского
В Волгодонске парень выхватил сумку с деньгами у женщины
«Молодая волна»: В Ростовской области стартует образовательный форум
В Новочеркасске пьяный водитель протаранил три машины
«Мне встать и выкинуть вас?»: В Ростове-на-Дону водитель остановил автобус, чтобы пассажиры уступили место ветерану
В Ростове-на-Дону дети нашли тело женщины на крыше гаража
В Ростовской области на трассе М4 «ДОН» столкнулись иномарка и «КамАЗ»
В Ростове-на-Дону из-за забегов два дня будут ограничивать движение