В одном из городов Ростовской области асфальт положили посреди газона

СЕГОДНЯ 01:57 2019-05-12T02:06:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Каменска-Шахтинского обсуждают в социальных сетях фотографии, сделанные в микрорайоне Заводском возле супермаркета. Там рабочие положили асфальтовую дорожку посреди газона, где раньше была протоптанная тропинка. Причем асфальт сразу переходит в траву.

Люди в комментариях иронично называют это шикарной идеей и отражением прогресса. Однако некоторые рады и такой дорожке, чтобы не ходить по лужам.

Напомним, ранее в одной из деревень Красноярского края асфальт положили прямо на траву перед приездом губернатора. Дорожники оперативно управились за несколько часов, при этом глава региона в тот день так и не приехал.

ИСТОЧНИК KP.RU