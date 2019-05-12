В одном из городов Ростовской области асфальт положили посреди газона
Жители Каменска-Шахтинского обсуждают в социальных сетях фотографии, сделанные в микрорайоне Заводском возле супермаркета. Там рабочие положили асфальтовую дорожку посреди газона, где раньше была протоптанная тропинка. Причем асфальт сразу переходит в траву.
Люди в комментариях иронично называют это шикарной идеей и отражением прогресса. Однако некоторые рады и такой дорожке, чтобы не ходить по лужам.
Напомним, ранее в одной из деревень Красноярского края асфальт положили прямо на траву перед приездом губернатора. Дорожники оперативно управились за несколько часов, при этом глава региона в тот день так и не приехал.
ИСТОЧНИК KP.RU