В Ростове-на-Дону будут несколько дней отключать горячую воду

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-12T12:28:39+03:00

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В Ростове уже идет подготовка к отопительному сезону 2019-2020. Так, согласно графику, с 13 по 21 мая будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, с целью найти дефекты в трубах.

С 13 по 15 числа давление в трубопроводах будет постепенно увеличено до 1,25 от рабочего. На время испытаний горячее водоснабжение будет временно ограничено в следующих границах.

В центре города: набережная реки Дон – ул. Сиверса – ул. Маркова – ул. Локомотивная – ул. Мечникова – ул. Текучева – пр. Театральный – пр. Шолохова – 22 и 21 Линии, а также по улицам Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко.

В западном жилом массиве: пр. Малиновского – ул. Доватора – ул. Мадояна – пр. Стачки – ул. Литвинова – ул. 2-я Володарского – ул. Заводская – ул. Каширская, а также в микрорайоне Левенцовский и по улицам Пескова, Машиностроительный, Разина, 3-я Кольцевая и Профсоюзная.

Администрация города убедительно просит ростовчан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта и немедленно сообщить о нем по телефонам круглосуточных диспетчерских служб:

ООО «Ростовские тепловые сети» - (863) 234-89-44.

АО «Теплокоммунэнерго» - (863) 274-50-15

Служба-112

Департамент ЖКХ и энергетики - 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98

ИСТОЧНИК KP.RU