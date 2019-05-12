2019-05-12T14:41:12+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Ростовской области 12 мая 2019: возбуждено уголовное дело

Трагедия унесла жизни двоих человек, в том числе ребенка
Илья БОГОМОЛОВ
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В Каменском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек.В Каменском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек.Фото: СУ СК России по РО
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По факту гибели двух человек во взрыве бытового газа в Ростовской области возбуждено уголовное дело. Следователи из российского города Донецк усмотрели в произошедшем признаки причинение смерти по неосторожности.

- По предварительным данным, 12 мая примерно в 0:20 в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного дома № 35 по улице Ленина в поселке Чистоозерный Каменского района произошел хлопок бытового газа, в результате которого погибли малолетняя девочка, 2010 года рождения, и мужчина, 1990 года рождения. Еще два человека доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, - передает Следственное управление СКР по Ростовской области.

Криминалисты осмотрели место происшествия и допросили жильцов дома. В газоснабжающей организации, которая отвечала за подключение здания, изъята необходимая для расследования документация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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