2019-05-12T16:15:11+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Ростовской области 12 мая 2019: жилой дом не восстановить

Таково предварительное заключение специалистов
Илья БОГОМОЛОВ
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Взрыв полностью разрушил две квартиры.Взрыв полностью разрушил две квартиры.Фото: ГУ МЧС России по РО
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил пункт временного размещения жильцов дома, разрушенного из-за взрыва газа. Напомним, ЧП произошло сегодня ночью, 12 мая, было эвакуировано 16 человек, четверо пострадали, двое из них скончались.

- Жители пострадавшего дома беспокоятся о сохранности своего имущества, о восстановлении жилья. Документы на первоочередные выплаты уже оформлены на первых 13 человек, - написал глава региона в социальных сетях. - Судьбу дома определят специалисты. Первое заключение - здание не восстановить. Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие сроки. Поручил минстрою готовить предложения.

Также губернатор дал поручение обследовать все соседние дома на предмет фиксации ущерба. Глава Каменского района должен будет доложить Гулобеву о размещении оставшихся без крова людей на период восстановления либо строительства жилья.

golubev.v.ugolubev.v.u
В пункте временного размещения. С жителями пострадавшего дома. #Ростовскаяобласть
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ИСТОЧНИК KP.RU

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