В Новошахтинске 23-летний парень стащил телефоны одновременно у троих мужчин

СЕГОДНЯ 18:47 2019-05-12T18:47:10+03:00

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В отдел полиции по городу Новошахтинску обратились трое мужчин, у которых одновременно пропали мобильные телефоны. После расследования сотрудников уголовного розыска, удалось установить личность ловкого вора, который смог обокрасть сразу троих. Им оказался местный 23-летний парень, который просто воспользовался удачным моментом.

- Он, гуляя по улице, увидел, как трое мужчин вышли к соседу. Зашел в комнату через незапертую дверь, где на столе лежали три мобильных телефона, взял их и скрылся, - рассказали в полиции. - Украденное подозреваемый сдал в ломбард. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Парня задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU