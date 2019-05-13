Без рук: ростовский байкер сделал предложение своей девушке на мчащемся мотоцикле

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-13T10:05:26+03:00

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В Ростове-на-Дону мотоциклист сделал своей девушке необычное предложение руки и сердца. Заветные слова байкер сказал сидя на своем "железном коне", когда тот мчался по Ворошиловскому мосту. При этом молодой человек сидел на мотоцикле задом наперед, чтобы оказаться лицом к своей избраннице и подарить кольцо. Только мастерство мужчины не позволило байку перевернуться во время этого трюка. Видео, снятое друзьями жениха, ехавшими рядом, попало в социальные сети.

- Опасно, зато запомнится на всю жизнь, - подписал ролик, выложивший его пользователь.

Ростовчане в комментариях, правда, не особо порадовались за мотоциклиста. Многие в довольно грубой форме высказались о его задумке, подчеркивая, что он рисковал собой, своей девушкой и другими участниками дорожного движения. Но даже при этом видео за 12 часов набрало более тысячи лайков.

Мотоциклист сделал предложение своей девушке на Ворошиловском мосту 12.5.2019 .Ростов-на-Дону Главный

ИСТОЧНИК KP.RU