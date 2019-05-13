2019-05-13T10:05:26+03:00
Общество

Без рук: ростовский байкер сделал предложение своей девушке на мчащемся мотоцикле

Влюбленные сидел лицом друг к другу, пока "железный конь" рассекал по Ворошиловскому мосту
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону мотоциклист сделал своей девушке необычное предложение руки и сердца. Заветные слова байкер сказал сидя на своем "железном коне", когда тот мчался по Ворошиловскому мосту. При этом молодой человек сидел на мотоцикле задом наперед, чтобы оказаться лицом к своей избраннице и подарить кольцо. Только мастерство мужчины не позволило байку перевернуться во время этого трюка. Видео, снятое друзьями жениха, ехавшими рядом, попало в социальные сети.

- Опасно, зато запомнится на всю жизнь, - подписал ролик, выложивший его пользователь.

Ростовчане в комментариях, правда, не особо порадовались за мотоциклиста. Многие в довольно грубой форме высказались о его задумке, подчеркивая, что он рисковал собой, своей девушкой и другими участниками дорожного движения. Но даже при этом видео за 12 часов набрало более тысячи лайков.

Мотоциклист сделал предложение своей девушке на Ворошиловском мосту 12.5.2019 .Ростов-на-Дону Главный

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на неделю 13-19 мая 2019 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают до плюс 28 градусов
Отключение света 14 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: где и когда
В Новошахтинске 23-летний парень стащил телефоны одновременно у троих мужчин
В центре Ростова-на-Дону провалился асфальт
Взрыв газа в Ростовской области 12 мая 2019: жилой дом не восстановить
В Ростове-на-Дону задержали мошенницу, обманувшую банк на 800 тысяч рублей
Взрыв газа в Ростовской области 12 мая 2019: возбуждено уголовное дело
Соцсети: жители Левенцовки устроили драку с гонщиками на "Приорах"
В Ростове-на-Дону будут несколько дней отключать горячую воду
"Это не мое": ростовский каскадер отжался над пропастью на высоте 20 этажа
Пострадавшие и семьи погибших при взрыве в Ростовской области получат материальную помощь
Взорвавшийся дом в Ростовской области газовики проверяли в марте 2019 года
Два человека пострадали, перевернувшись на машине на трассе "Ростов - Таганрог"
В одном из городов Ростовской области асфальт положили посреди газона
«Продал и потратил»: В Багаевском районе хуторянин украл инструменты из строящегося дома
Трое погибли под Самарским при столкновении мотоцикла и иномарки
В Ростовской области у 24-летней женщины нашли 70 пакетиков с наркотиками
В Морозовском районе злоумышленник стащил из чужого дома ТВ-приставку
«Как кадры к фильму ужасов»: В Ростове-на-Дону городские парки атаковали гусеницы
В Ростов-на-Дону прибудет ковчег с мощами Сергия Радонежского
В Волгодонске парень выхватил сумку с деньгами у женщины
«Молодая волна»: В Ростовской области стартует образовательный форум
В Новочеркасске пьяный водитель протаранил три машины
«Мне встать и выкинуть вас?»: В Ростове-на-Дону водитель остановил автобус, чтобы пассажиры уступили место ветерану
В Ростове-на-Дону дети нашли тело женщины на крыше гаража
В Ростовской области на трассе М4 «ДОН» столкнулись иномарка и «КамАЗ»
В Ростове-на-Дону из-за забегов два дня будут ограничивать движение