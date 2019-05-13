2019-05-13T10:33:20+03:00
Общество

Отключение света 14 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключения света 14 мая 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключения света 14 мая 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключения света 14 мая 2019.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Отключение света 14 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Как рассказали энергетики, отключения света запланированы на десятках городских улиц. Речь идет о плановых отключениях, цель которых не допустить аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и кода будут отключать свет 14 мая

с 09:00 до 17:00

-ул. Коровкина 1-39, 2-40; ул. 12-го февраля 46-100, 71-83; пер. Скрыпника 59-71, 64-72; 2-й переулок 55-71, 44-68; ул. Белгородская 1-19, 2-20; ул. Белинского 1-19, 2-18; ул. Самойловская 34-52, 41-59; пер. Марсовый 1-13, 2-14; пер. Трудовой 1-29, 2-36; пер. Конструкторский 5-15, 4-14; ул. Зенитчиков 1-5, 2-12; ул. Проезжая 7-17, 2-12; пер. Булавина 15-35, 2-12; ул. Сызранская 1-19, 2-18

- просп. Коммунистический 21/4, 23/4, 70/2

- ул. 30-летия Октября 94-166, 61-97, 97А, 97Б; ул. Пескова 156

09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00:

- ул. Зорге 15, 17.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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